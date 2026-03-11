Apolda - Ein Vierjähriger hat in einem Wald an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen einen Großeinsatz ausgelöst. Der Junge war seinem Vater in der Nähe von Apolda (Landkreis Weimarer Land) weggelaufen, wie die Polizei mitteilte. Als der Vater seinen Sohn nicht wiederfand, bat er am Dienstagabend die Polizei um Hilfe. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte mobilisiert - auch aus dem Nachbarland Sachsen-Anhalt. Zudem wurde ein Hubschrauber aus Erfurt angefordert. Etwas später wurde der Junge gefunden und zu seinem Vater zurückgebracht.