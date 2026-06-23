Beide Sender berichteten weiter, Savannah Guthrie habe sich nach der zweiten Nachricht in einer kurzen Videobotschaft auf Instagram geäußert. In dem Video von Anfang Februar sagte die Moderatorin an den oder die Täter gewandt unter anderem: "Wir flehen Sie jetzt an, uns unsere Mutter zurückzugeben". Sie deutete dabei auch an, dass die Familie bereit sei, für die Rückkehr der Mutter zu "zahlen". "Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden", sagte sie. Was damit gemeint war, blieb offen.