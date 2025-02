Das BLKA appellierte an Eltern, sich unmittelbar bei der Polizei zu melden, sobald sie in Sorge sind und nicht wissen, wo ihr Kind steckt. Der detaillierten und umfassenden Weitergabe von Informationen an die Polizei komme eine hohe Bedeutung zu. Auch vermeintlich unbedeutende Dinge könnten wichtig sein. Zudem sollten Eltern nichts zurückhalten, etwa einen vorangegangenen Streit. So etwas könne wesentlich sein, um den Aufenthaltsort zu ermitteln.