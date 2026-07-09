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Vermisst Vermisstenfall bei "Aktenzeichen XY..." - Hinweise erhalten

Fünf Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden eines jungen Mannes wird der Fall im Fernsehen publik gemacht. Noch am selben Abend gehen mehrere Hinweise ein. Wie geht es weiter?

Vermisst: Vermisstenfall bei Aktenzeichen XY... - Hinweise erhalten
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Noch am Abend der Ausstrahlung sind mehrere Hinweise zu dem Vermisstenfall aus Unterfranken eingegangen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Großlangheim (dpa/lby) - Nach der Berichterstattung über einen Vermisstenfall aus Unterfranken in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" sind mehrere Hinweise abgegeben worden. Ein Polizeisprecher sagte, dass am Mittwochabend nach der Ausstrahlung Hinweise "im unteren zweistelligen Bereich" eingegangen seien. Diese werden nun überprüft und gegebenenfalls Ermittlungen eingeleitet. Das ZDF teilte noch in der Nacht mit, dass sich mehrere Hinweisgeber gemeldet hatten, die den Mann in Hamburg und in Köln gesehen haben wollen.

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Vor fünf Jahren verschwunden

Der damals 26 Jahre alte Sebastian Geier war zuletzt im Juli 2021 in der Kitzinger Innenstadt gesehen worden. Er lebte mit seiner Mutter im nahen Großlangheim (Landkreis Kitzingen) und hielt sich regelmäßig in Kitzingen und in Würzburg auf. Weil er durch ein Ticket kostenlos Bus und Bahn nutzen konnte, schloss die Polizei nicht aus, dass er sich auch weiter entfernt innerhalb Deutschlands aufhalten könnte. 

Warum er vor fünf Jahren verschwand, ist unklar. Den Angaben nach könnten ihn bevorstehende Erbstreitigkeiten belastet haben. Auch ein Verbrechen werde nicht ausgeschlossen.