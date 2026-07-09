Vermisst Vermisstenfall bei "Aktenzeichen XY..." - Hinweise erhalten

Großlangheim (dpa/lby) - Nach der Berichterstattung über einen Vermisstenfall aus Unterfranken in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" sind mehrere Hinweise abgegeben worden. Ein Polizeisprecher sagte, dass am Mittwochabend nach der Ausstrahlung Hinweise "im unteren zweistelligen Bereich" eingegangen seien. Diese werden nun überprüft und gegebenenfalls Ermittlungen eingeleitet. Das ZDF teilte noch in der Nacht mit, dass sich mehrere Hinweisgeber gemeldet hatten, die den Mann in Hamburg und in Köln gesehen haben wollen.