Vermisst: Polizei sucht 33-Jährigen

Jan Grießinger. Foto: Polizei

Ob er eine mögliche Anlaufadresse in Lichtenfels besucht, werde geprüft. Bisherige Suchmaßnahmen, auch unter dem Einsatz von Polizeihunden, führten nicht zum Auffinden des Mannes. Der Vermisste ist rund 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er trägt längere, schulterlange dunkelbraune Haare und manchmal eine Kopfbedeckung. Bekleidet ist er mit grüner Jogginghose, Pullover und möglicherweise einem Rucksack.