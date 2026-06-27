Vermisst Polizei sucht 33-Jährigen
Redaktion 27.06.2026 - 10:12 Uhr
Mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach einem jungen Mann wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.
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Ob er eine mögliche Anlaufadresse in Lichtenfels besucht, werde geprüft. Bisherige Suchmaßnahmen, auch unter dem Einsatz von Polizeihunden, führten nicht zum Auffinden des Mannes. Der Vermisste ist rund 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er trägt längere, schulterlange dunkelbraune Haare und manchmal eine Kopfbedeckung. Bekleidet ist er mit grüner Jogginghose, Pullover und möglicherweise einem Rucksack.
Hinweise zum Verbleib nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die Sonneberger Polizei (0361-5743 76100) bzw. die KPI Saalfeld (03672-417 1464), entgegen.