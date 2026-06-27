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  6. Polizei sucht 33-Jährigen

Vermisst Polizei sucht 33-Jährigen

Mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach einem jungen Mann wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Vermisst: Polizei sucht 33-Jährigen
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Der Verbleib eines Sonnebergers beschäftigt derzeit die Polizei. Foto:  

Seit dem 25. Juni gegen 17.30 Uhr wird Jan Grießinger aus Sonneberg vermisst. Er verließ sein Wohnheim in der Gleisdammstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Eine psychische Ausnahmesituation des 33-Jährigen kann nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.

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Jan Grießinger. Foto: Polizei

Ob er eine mögliche Anlaufadresse in Lichtenfels besucht, werde geprüft. Bisherige Suchmaßnahmen, auch unter dem Einsatz von Polizeihunden, führten nicht zum Auffinden des Mannes. Der Vermisste ist rund 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er trägt längere, schulterlange dunkelbraune Haare und manchmal eine Kopfbedeckung. Bekleidet ist er mit grüner Jogginghose, Pullover und möglicherweise einem Rucksack.

Hinweise zum Verbleib nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die Sonneberger Polizei (0361-5743 76100) bzw. die KPI Saalfeld (03672-417 1464), entgegen.