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Vermisst Nach Begegnung mit Pflegevater: Mutter mit Kind verschwunden

Mit Bus oder Bahn geflüchtet? Eine Mutter verschwindet mit ihrer Tochter nach einer Begegnung mit dem Pflegevater. Die Polizei sucht nach Hinweisen, das Jugendamt drängt auf eine Rückkehr des Kindes.

Vermisst: Nach Begegnung mit Pflegevater: Mutter mit Kind verschwunden
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Die Polizei sucht in Sonneberg nach einer jungen Mutter, die mit ihrer kleinen Tochter verschwunden ist. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Sonneberg (dpa/th) - Nach dem Verschwinden einer 19-jährigen Mutter und ihrer kleinen Tochter sucht die Polizei in Südthüringen nach den beiden. Die Frau hatte das knapp zwei Jahre alte Mädchen nach einer zufälligen Begegnung mit dessen Pflegevater am Donnerstagnachmittag in Sonneberg-Blechhammer an sich genommen und war verschwunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, lebt das Kind derzeit bei einer Pflegefamilie. 

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Das Jugendamt halte eine schnelle Rückkehr des Kindes zur Pflegefamilie für notwendig, hieß es. Wo sich Mutter und Tochter aufhalten, ist bislang unklar. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die beiden mit Taxi, Bus oder Bahn unterwegs sind. 

Die gesuchte Mutter sei von kleiner und schmaler Statur und habe lange dunkle Haare. Ihre Tochter trug zuletzt einen hellgrauen Body, eine weiße Strumpfhose und lila Schuhe, wie es weiter hieß.