Sonneberg (dpa/th) - Nach dem Verschwinden einer 19-jährigen Mutter und ihrer kleinen Tochter sucht die Polizei in Südthüringen nach den beiden. Die Frau hatte das knapp zwei Jahre alte Mädchen nach einer zufälligen Begegnung mit dessen Pflegevater am Donnerstagnachmittag in Sonneberg-Blechhammer an sich genommen und war verschwunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, lebt das Kind derzeit bei einer Pflegefamilie.