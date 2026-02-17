Die Angst von Suhler Mietern, dass ihnen Heizung und Warmwasser abgedreht werden, war nicht ganz unbegründet. Die örtlichen Versorger SWSZ und ZWAS hatten gegenüber der Stadt von nicht bezahlten Abschlagszahlungen der Vivet-Gruppe berichtet. Im Raum stand daher die Frage: Abschaltung oder nicht. Betroffen wären davon mehr als 550 Mieter gewesen. Und das, obwohl sie ihre Miete und Nebenkostenzahlungen geleistet hatten.