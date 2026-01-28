Es stinkt zum Himmel. Wer den Wohnblock in der Ringbergstraße 32 bis 44 betritt, der muss schon einiges vertragen können. Ein bestialischer Geruch hat sich breitgemacht und mit jedem Wetterumschwung kommt eine weitere prise in die Hausflure geweht. Grund dafür sind die nicht gespülten Gullys. Normalerweise kein Problem. In Fällen wie diesen haben die Mieter sonst einfach den Hausmeister informiert, der sich der Sache annahm.