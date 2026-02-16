Wenn der Nachbarschaftsstreit um Grundstücksgrenzen eskaliert, Grenzsteine verschwunden sind, Grundstücke geteilt werden sollen oder das Liegenschaftskataster aktualisiert werden muss – dann ist ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur gefragt. Seit Januar nimmt diese hoheitlichen Aufgaben in Suhl neben dem alteingesessenen Ulrich Pfeufer Felix Eberhard wahr. Der junge Vermessungsingenieur hat seine Leidenschaft zum Beruf quasi von Kindesbeinen an entwickelt. Sein Vater Uwe Eberhard ist seit 1994 als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur mit Amtssitz in Hildburghausen tätig.