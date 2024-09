Landshut (dpa/lby) - Zahlreiche Einsatzkräfte haben in Landshut nach einem Mann gesucht, der vermeintlich in der Isar in Not geraten war. Doch die Suche am Freitag ging gut aus: Eine Streife fand einen Surfer, der sich wohlbehalten am Flussufer aufhielt, wie die Polizei mitteilte.