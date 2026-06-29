Vermeintlicher Gasgeruch: Gasleck oder Mülltonne? Einsatz in Plauener Innenstadt

Nach ersten Ermittlungen geht es aber auf eine andere Ursache zurück: Eine Biotonne entpuppte sich als die Quelle des Gestanks. Der Geruch habe sich offenbar in dem Parkhaus verbreitet, so der Polizeisprecher. Sämtliche Gasleitungen des Gebäudes seien bereits auf ihre Dichtheit überprüft worden. Gegen 16.15 Uhr konnten die Sperrungen nach Polizeiangaben aufgehoben und der Einsatz beendet werden.