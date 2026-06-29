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  4. Gasleck oder Mülltonne? Einsatz in Plauener Innenstadt

Vermeintlicher Gasgeruch Gasleck oder Mülltonne? Einsatz in Plauener Innenstadt

Wegen vermeintlichen Gasgeruchs in einem Parkhaus sperrten Feuerwehr und Polizei Teile der Plauener Innenstadt ab. Die Suche nach der Quelle führte dagegen zu einem ganz anderen auffälligen Duft.

Vermeintlicher Gasgeruch: Gasleck oder Mülltonne? Einsatz in Plauener Innenstadt
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Wegen eines mutmaßlichen Gasaustritts sperrten Kräfte von Feuerwehr und Polizei am Montag Teile der Plauener Innenstadt - Ursache war nach ersten Erkenntnissen eine Mülltonne. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Plauen (dpa/sn) - Wegen eines möglichen Gasaustritts haben Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag Teile der Plauener Innenstadt abgesperrt. Die Feuerwehr war wegen vermeintlichen Gasgeruchs in einem Parkhaus an der Theaterstraße alarmiert worden. Es folgte ein Großeinsatz mit Kräften von Polizei, Feuerwehr und auch Personal des Gasversorgers, um die Ursache zu finden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau der Deutschen Presse-Agentur.

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Nach ersten Ermittlungen geht es aber auf eine andere Ursache zurück: Eine Biotonne entpuppte sich als die Quelle des Gestanks. Der Geruch habe sich offenbar in dem Parkhaus verbreitet, so der Polizeisprecher. Sämtliche Gasleitungen des Gebäudes seien bereits auf ihre Dichtheit überprüft worden. Gegen 16.15 Uhr konnten die Sperrungen nach Polizeiangaben aufgehoben und der Einsatz beendet werden.