Plauen (dpa/sn) - Wegen eines möglichen Gasaustritts haben Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag Teile der Plauener Innenstadt abgesperrt. Die Feuerwehr war wegen vermeintlichen Gasgeruchs in einem Parkhaus an der Theaterstraße alarmiert worden. Es folgte ein Großeinsatz mit Kräften von Polizei, Feuerwehr und auch Personal des Gasversorgers, um die Ursache zu finden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau der Deutschen Presse-Agentur.
Vermeintlicher Gasgeruch Gasleck oder Mülltonne? Einsatz in Plauener Innenstadt
dpa 29.06.2026 - 17:02 Uhr