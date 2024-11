Zeilarn (dpa/lby) - Auf der Flucht nach einem Unfall sind drei junge Männer mit illegalem Blaulicht an ihren Autos in Zeilarn (Landkreis Rottal-Inn) für Zivilstreifen auf einer Verfolgungsfahrt gehalten worden. Bei Hausdurchsuchungen am Mittwoch - rund einen Monat nach dem Unfall - gestanden die Männer den Ermittlern, das Nutzen von illegalem Blaulicht. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Amtsanmaßung und Fahrerflucht eingeleitet.