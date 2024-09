Was ist dran am raunen in der Stadt, demzufolge das srh-Zentralklinikum auf dem Suhler Döllberg einerseits ein Hygieneproblem habe und andererseits mit einer vermeintlichen neuen Corona-Welle an der Überlastungsgrenze sei? – Wir haben nachgefragt bei Christian Jacob, dem Sprecher des Klinikums. Er hat sich in den zuständigen Abteilungen des Hauses schlau gemacht und nimmt dazu Stellung. Um es vorweg zu nehmen: Das Klinikum gibt Entwarnung.