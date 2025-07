Alexandra Messerschmidt liebt Bücher. Seit Jahren betreibt sie mit Hingabe ihre „Buchhandlung am Markt“ mitten in der Stadt – ein Ort, der nicht nur zum Stöbern einlädt, sondern ein echtes Stück Heimat ist. Für viele Menschen in Hildburghausen ist sie eine Institution: mehrfach ausgezeichnet, gesellschaftlich engagiert, immer mit offenem Ohr und Herz für ihre Kundinnen und Kunden. Doch die vergangenen Monate haben bei der leidenschaftlichen Buchhändlerin Spuren hinterlassen – und es sind nicht nur kleine Kratzer.