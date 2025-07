Vermarktungsoffensive Das Big Business von Bayern und BVB im Trump-Land

Die jährlichen Champions-League-Einnahmen von Dauer-Teilnehmern wie Bayern, Dortmund, Real Madrid, PSG oder Manchester City bewegen sich dagegen Jahr für Jahr im hohen zweistelligen Millionen-Bereich und sogar darüber. Europas Königsklasse manifestiert das Finanzgefälle nachhaltiger.

WM-Millionen für Woltemade

Trotzdem eröffnet der WM-Geldregen im nun eröffneten Sommer-Transferfenster Shoppingtouren. Die Bayern könnten einen Großteil ihrer WM-Millionen einfach in den zum Transferziel erkorenen Shootingstar Nick Woltemade vom DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart investieren.

Neben dem Preisgeld von insgesamt einer Milliarde US-Dollar geht es während des Aufenthaltes in den USA für die Bayern und den BVB vor allem um Markenbildung. Dortmunds Marketingchef Cramer ist mit seinem Team emsig unterwegs. In den Fan-Botschaften konnten sich mehrere tausend Anhänger treffen und feiern. In Cincinnati, wo der BVB zweimal spielte, kam ein neuer Fanclub hinzu. Dortmund hat in Nordamerika jetzt 45.

In Manhattan lud der Verein mehrere hundert Gäste, Sponsoren und Prominente zu einer Rooftop-Party ein. Frühere BVB-Profis wie Lucas Barrios, Patrick Owomoyela oder Roman Weidenfeller umgarnten potenzielle Sponsoren.

Der Wert von "Aktionen vor Ort"

"Man muss die Aktivitäten vor Ort auch immer auf die lokalen Interessen herunterbrechen", verdeutlichte Cramer. "Das, was hier nicht funktioniert, ist womöglich zum Beispiel in Dortmund genau richtig - und umgekehrt. Die Aktionen, die wir hier mit unserem Maskottchen machen, die kommen in Deutschland im Zweifel als albern an. Die funktionieren in den USA oder in Asien aber." Erst wer häufiger vor Ort ist, lernt, wie Amerikaner ticken.

Seit zehn Jahren unternimmt der BVB aus Marketinggründen mehrtägige Fernreisen. "Unsere Netzwerke, unsere Partner, die Anzahl unserer Fans, unsere digitale Reichweite, natürlich auch unsere Umsätze werden immer größer", schilderte Cramer. Während der Club-WM gewannen die Dortmunder etwa zwei Millionen neue Social-Media-Follower hinzu.

Rückenwind für die Auslandsvermarktung

Auch die Deutsche Fußball Liga will profitieren von den WM-Auftritten der Bundesliga-Aushängeschilder. Je länger diese im Turnier sind, umso besser. Die letzte Turnierwoche mit den beiden Halbfinal-Partien sowie dem Endspiel am 13. Juli im MetLife Stadium steigt praktisch in New York, dem Finanzzentrum mit der legendären Wall Street. Wenn Bayern und/oder der BVB dann noch dabei sind, wäre das für die DFL hilfreich für die TV-Auslandsvermarktung.

"Unsere Teilnahme an der Club-WM wird uns helfen, weil 2026 die Rechte für den amerikanischen Markt neu vergeben werden", glaubt Cramer. Momentan bringe dieser 49 Millionen Euro ein. "Das ist im internationalen Vergleich eher wenig. Wir müssen etwas dafür tun, dass wir das zukünftig übertreffen." Mit einem deutschen Club-Weltmeister ließe sich vermutlich besser verhandeln.