Verluste: VW-Dachholding Porsche SE rutscht in die roten Zahlen

Auch beim angepassten Konzernergebnis - also im Wesentlichen bei dem um Wertberichtigungen und Sonderposten bei den Kernbeteiligungen bereinigten Ergebnis - musste die Eigentümerholding der Familien Porsche und Piëch einen Dämpfer hinnehmen. Es ging von 1,6 auf 0,9 Milliarden Euro um gut 40 Prozent zurück. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung ist bei der Porsche SE das Abschneiden von VW und dem Sportwagenbauer mit dem Familiennamen. Beide kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen vor allem in China und mit dem Umbruch in der Automobilindustrie.