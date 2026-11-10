Verluste: VW-Dachholding Porsche SE rutscht in die roten Zahlen

Stuttgart - Die VW-Eigentümerholding Porsche SE bekommt die Schwäche bei ihren Beteiligungen am Volkswagen-Konzern und am Sportwagenbauer Porsche AG zunehmend zu spüren. In den ersten neun Monaten steckten die Stuttgarter wie erwartet in den roten Zahlen. Der Nettoverlust betrug 2,8 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Porsche SE noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro ausgewiesen. Grund für die Verluste sind Wertminderungen vorwiegend bei der Beteiligung an VW.