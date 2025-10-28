Es begann mit einer Wiese. Nicht irgendeiner, sondern jener hinter dem Elternhaus in Zeilfeld, wo ein kleines Mädchen namens Katharina lernte, was Naturnähe bedeutet. Zwischen Obstbäumen hütete sie einst Hühner, kletterte, lauschte den Vögeln. Die Jahreszeiten sprachen zu ihr mit Blüten, Früchten, Laub und Schnee. Doch dann fielen diese Bäume der Kindheit - Stück für Stück. Der Besitzer der Wiese rottete sie aus. Für das Kind Katharina war das kein gewöhnlicher Vorgang, sondern – wie sie heute sagt – „ein seelisches Erdbeben“. Da begriff sie, dass Bäume nicht nur Bäume sind. Sie sind Erinnerung, Gegenwart und Zukunft.