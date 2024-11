Verlust in Kultur-Szene: Aus für Köstritzer Spiegelzelt Festival

Weimar (dpa/th) - Das Köstritzer Spiegelzelt Festival in Weimar ist Geschichte. Nach fast 22 Jahren werde das Festival nicht mehr stattfinden, teilten die Veranstalter mit. Das Festival, das jährlich mit bekannten Bands, Künstlerinnen und Künstler aus der Kabarett- und Kleinkunst-Szene lockte, rechne sich nicht mehr. So seien in den vergangenen Jahren etwa Honorare und Technik-Mietpreise enorm angestiegen. Gleichzeitig könnten aber Ticketpreise von durchschnittlich mehr als 45 Euro dem Publikum nicht zugemutet werden.