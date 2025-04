Für die große Jubiläumsgala „200 Jahre Johann Strauß“ mit unvergesslichen Walzerklängen und Operettenmelodien am Samstag, 5. April, 15.30 Uhr, in der Ilmenauer Festhalle gibt es zwei Mal zwei Freikarten zu gewinnen. Anlässlich des 200. Geburtstages des Walzerkönigs Johann Strauß laden das Gala Sinfonie Orchester Prag, international bekannte Solisten und das Johann Strauß Ballett zu einer rauschenden Jubiläumsgala ein. Das Publikum darf sich auf Meisterwerke wie „Die Fledermaus“, „Eine Nacht in Venedig“, den berühmten „Kaiser-Walzer“ und den mitreißenden „Radetzkymarsch“ freuen.