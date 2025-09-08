Verlorene Vertrauensfrage Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz

Beeinflusst der Fall der Regierung das Verhältnis zu Berlin?

Der jetzt bevorstehende Regierungswechsel wird zunächst einmal nichts daran ändern, dass beide Länder nach den schwierigen Jahren unter Kanzler Olaf Scholz wieder enger zusammenzurücken. Unmittelbare Auswirkungen der innenpolitischen Krise auf die Zusammenarbeit werden in Berlin nicht erwartet. "Der französische Staat wird weiter handeln und wird auch weiter funktionieren", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius wenige Stunden vor der Vertrauensabstimmung. "Ich denke, dass die Handlungsfähigkeit zwischen beiden Ländern weiter gegeben ist und der Austausch eng bleibt."

Was heißt das für die Unterstützung der Ukraine?

Frankreich unterstützt die Ukraine mit militärischen Mitteln, finanziell und durch Ausbildungsprogramme für Soldaten. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) gibt in seinem Ukraine Support Tracker an, dass Frankreich seit 2022 bis Ende Juni 2025 militärische, finanzielle und humanitäre Regierungshilfen in Höhe von rund 7,6 Milliarden Euro zuwies - knapp 0,3 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Hinzu kommt demnach ein Anteil an EU-Beihilfen von rund 12,1 Milliarden Euro. Frankreich hat seinen im Vergleich mit anderen EU-Ländern und auch Deutschland geringeren Beitrag auch damit verteidigt, dass es für die Verteidigung der Ukraine strategisch wichtige Waffen liefert.

Die politische Lähmung infolge eines Regierungssturzes könnte Haushaltspläne verzögern. Innenpolitische Debatten und Neupositionierungen könnten Außenpolitik und damit das Thema Ukraine-Hilfen in den Hintergrund drängen. Auf große Sprünge der Franzosen können die westlichen Partner und die Ukraine dann nicht mehr hoffen.

Durch die weitere Schwächung Macrons wird noch mehr Verantwortung auf Bundeskanzler Friedrich Merz in Europa lasten. Da die USA sich immer weiter aus der Ukraine-Unterstützung zurückziehen, gilt Deutschland inzwischen als wichtigster Partner des von Russland angegriffenen Landes, was Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung angeht.