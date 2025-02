Verlockung in Suhl: Ein Elch in der Hotel-Lobby

Wer im Ringberghotel Urlaub macht, der möchte auch was erleben. Doch wohin mit der schönen freien Zeit? Kein Problem. Denn direkt neben dem Empfang locken Luchs, Storch, Elch und Eule zu einem Besuch im Tierpark ein. Und wenn alles klappt, kommt demnächst sogar noch ein Erdmännchen – also der Liebling aller Kinder – dazu. „Wir haben hier in der Lobby ein Schaufenster gestaltet. Das Hotel ist deswegen auf uns zugekommen“, verrät Tierparkchefin Monique Latka. Sie verspricht sich von der Miniausstellung, dass sich vor allem die Kinder die Nasen an den Scheiben platt drücken werden und ihre Eltern zu einem Besuch in der Einrichtung überreden.