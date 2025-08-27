Verlobung: Vater von Travis Kelce verrät Verlobungs-Details

New York/Los Angeles - Es war ein Garten in der Stadt Lee's Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo NFL‑Spieler Travis Kelce (35) um die Hand von Pop‑Superstar Taylor Swift (35) anhielt. Das ist eines der Details, die der Vater des Football-Profis, Ed Kelce, über den Heiratsantrag seines Sohnes in einem TV-Interview ausplauderte. Wenige Stunden zuvor hatte das Paar in einem gemeinsamen Instagram‑Post die Fans eingeweiht: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten." Auf einer Reihe von Fotos sind Swift und Kelce in einer blumenreichen Gartenanlage zu sehen.