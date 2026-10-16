Gotha ist doch auch Thüringen – was ist hier so anders? „Hinter dem Rennsteig ist noch mehr – das wusste ich früher gar nicht“, sagt die sympathische 22-Jährige lächelnd. Erst ihr Berufswunsch hat sie – über Umwege – in die thüringische Rhön geführt. Hier fühlt sich die junge Frau, die in Empfertshausen Holzschnitzerin lernt, ziemlich wohl. Und hat jüngst beim dreitägigen Herbst-Schnitzkurs des Schullandheimes Fischbach ihre Liebe zum Handwerk und zum Material als Kursleiterin mit sehr jungen Rhönern geteilt.