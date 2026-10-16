Gotha ist doch auch Thüringen – was ist hier so anders? „Hinter dem Rennsteig ist noch mehr – das wusste ich früher gar nicht“, sagt die sympathische 22-Jährige lächelnd. Erst ihr Berufswunsch hat sie – über Umwege – in die thüringische Rhön geführt. Hier fühlt sich die junge Frau, die in Empfertshausen Holzschnitzerin lernt, ziemlich wohl. Und hat jüngst beim dreitägigen Herbst-Schnitzkurs des Schullandheimes Fischbach ihre Liebe zum Handwerk und zum Material als Kursleiterin mit sehr jungen Rhönern geteilt.
Verliebt in die Rhön Junge Frau in einer „ganz anderen Freiheit“
Iris Friedrich 16.10.2026 - 14:49 Uhr