Verletzungspech bei «Löwen»: Gleich elf Ausfälle bei 1860 München zum Rückrundenstart

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München geht mit einem Rumpfkader in die Rückrunde der 3. Liga. Trainer Markus Kauczinski muss im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen gleich auf elf seiner Fußballer verzichten. Neben den schon länger verletzten Max Christiansen, Tunay Deniz und Sigurd Haugen werden auch Kapitän Jesper Verlaat, Manuel Pfeifer, Sean Dulic, Samuel Althaus, Morris Schröter und Florian Niederlechner angeschlagen ausfallen. Torhüter Thomas Dähne ist erkrankt, Thore Jacobsen kann wegen einer Sperre nicht auflaufen.