Vorwürfe gegen Veranstalter und Verband

Der Zustand habe sich nicht verbessert, "und wir haben uns allmählich mit der Realität abgefunden", schrieb Guos Bruder laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in den sozialen Medien. Seine Familie fordere, dass ihnen das Video des Spiels sowie seine Versicherungsdokumente zur Verfügung gestellt werden. "Wir wollten die Wahrheit hinter dem Unfall erfahren, aber uns wurde immer wieder Steine in den Weg gelegt", sagte der Bruder, der in einem Internet-Video auch mangelnde Unterstützung von Beijing Guoan und dem Pekinger Fußballverband beklagte.