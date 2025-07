Eberl: Fühlen alle mit Jamal

"Zudem ist die menschliche Tragweite enorm bitter, wir fühlen alle mit ihm: Jamal kam gerade aus einer Verletzung und wird nun erneut eine lange Zeit fehlen. Er bekommt von uns alles, was er braucht", sagte Eberl am Tag nach dem Aus bei der Club-WM gegen Paris Saint-Germain. "Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein und freuen uns schon jetzt, wenn er wieder auf dem Platz steht."