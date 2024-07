Perth - An einem Strand nahe des bekannten australischen Badeortes Port Macquarie an der Ostküste ist ein Mann von einem Hai attackiert worden. Der 23-jährige Surfer wurde Medienberichten zufolge am Vormittag (Ortszeit) vor dem North Shore Beach etwa 400 Kilometer nördlich von Sydney von dem Raubfisch angegriffen und erlitt offenbar schwere Verletzungen am Bein. Es war bereits die dritte Haiattacke in diesem Monat in Down Under.