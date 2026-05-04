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  4. Versuchtes Tötungsdelikt: Verdächtiger kommt vor Haftrichter

Verletzten Mann entdeckt Versuchtes Tötungsdelikt: Verdächtiger kommt vor Haftrichter

Zeugen entdecken einen verletzten Mann an einer Straßenkreuzung in der Landeshauptstadt. Nach mehreren Tagen ist ein Verdächtiger gefasst. Wie es nun weitergeht.

Verletzten Mann entdeckt: Versuchtes Tötungsdelikt: Verdächtiger kommt vor Haftrichter
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Der Verdächtige stellt sich bei der Polizei. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

München (dpa/lby) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in München soll ein Verdächtiger heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, einen Mann bei einer Auseinandersetzung mit spitzer Gewalteinwirkung lebensgefährlich verletzt zu haben. Zeugen entdeckten den verletzten 43-Jährigen in der Nacht zum 1. Mai an einer Straßenkreuzung in der Landeshauptstadt, wie die Polizei mitteilte. Er soll mehrere Wunden erlitten haben. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, hieß es weiter.

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Am Samstag stellte sich der Verdächtige auf einer Polizeidienststelle. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen fest. Zuvor hatten sie bereits die Bilder von Überwachungskameras ausgewertet und öffentlich mit den Fotos nach dem Mann gesucht. Das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei, das für Tötungsdelikte zuständig ist, übernahm die Ermittlungen.