München (dpa/lby) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in München soll ein Verdächtiger heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, einen Mann bei einer Auseinandersetzung mit spitzer Gewalteinwirkung lebensgefährlich verletzt zu haben. Zeugen entdeckten den verletzten 43-Jährigen in der Nacht zum 1. Mai an einer Straßenkreuzung in der Landeshauptstadt, wie die Polizei mitteilte. Er soll mehrere Wunden erlitten haben. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, hieß es weiter.