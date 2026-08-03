Landkreis Kassel richtet Appell an Besitzer von Mährobotern

Zuletzt hat auch der Landkreis Kassel ein nächtliches Betriebsverbot für Mähroboter verhängt. "Grundsätzlich wissen wir um die Vernunft unserer Einwohner im Landkreis, solche Gartengeräte mit Bedacht zu benutzen", sagte Umweltdezernent Thomas Ackermann. "Jedoch waren die aktuellen Meldungen der Igelnothilfen und anderer Naturschutzverbände erschreckend und in letzter Zeit immer häufiger, obwohl es mittlerweile intelligente Geräte gibt."

Igel und auch viele Amphibien und Reptilien verlören immer mehr an Lebensraum und würden daher immer seltener, erklärte der Kreis. "Diese Allgemeinverfügung ist ein Baustein, der den weiteren Rückgang bedrohter Arten zumindest verlangsamen kann", erläuterte Roman Krettek, Fachdienstleiter der Unteren Naturschutzbehörde. Sie solle auch dazu beitragen, dass den Tieren weniger Leiden und Schmerzen zugefügt wird. Der Kreis appelliert daher an alle Besitzer von Mährobotern, sich an die neuen Regeln zu halten und die Mähroboter entsprechend zu programmieren.