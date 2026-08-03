Da helfe es auch nicht, wenn der Mähroboter laut Hersteller sofort anhält, wenn er ein Tier erkennt. "Die Klinge berührt trotzdem einmal das Tier, bis der Mäher anhält. Und diese eine Berührung, die langt schon, um das Tier aufzuschlitzen", erklärt die Wildtierpflegerin. "Ich sage immer zu den Leuten, die einen Mähroboter haben: "Wenn du doch so sicher bist, dann stell dich doch mal mit nackigem Fuß davor." Das macht natürlich keiner." Sie appelliert an die Besitzer der Geräte, diese nur dann einzusetzen, wenn sie anwesend sind und ein Auge auf sie haben können.