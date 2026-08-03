Mücke/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Mähroboter sind für Gartenbesitzer praktisch, für Igel aber eine tödliche Gefahr - besonders wenn sie nachts eingesetzt werden. Die scharfen Messer fügen den Tieren oft schreckliche Verletzungen zu. "Die meisten Tiere überleben das nicht, das ist Fakt", sagt Tanja Schäfer von der Wildtierhilfe Schäfer. Die Station im mittelhessischen Mücke (Vogelsbergkreis) kümmert sich jährlich im Schnitt um 500 Igel. "Mindestens 70 von ihnen kommen mit Schnittverletzungen von Mährobotern zu uns."