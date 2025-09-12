Verletzte Polizisten: Mann hetzt Dobermann bei Überfall auf Passanten mit Krücken

München (dpa/lby) - Mit seinem Dobermann soll ein Mann in München versucht haben, einen 58-Jährigen auszurauben. Bei seiner Festnahme verletzte der 28-Jährige drei Polizisten, wie die Polizei mitteilte. Demnach saß der 58 Jahre alte Passant mit Krücken am Donnerstag auf der Treppe vor einer Kirche, als sich der 28-Jährige neben ihn setzte. Plötzlich soll der Hundebesitzer Geld gefordert und versucht haben, dem Mann in den Rücken zu treten. Zudem wollte er seinen Hund auf den 58-Jährigen hetzen – das Tier gehorchte jedoch nicht.