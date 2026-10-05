Verletzte nach Wildpinkeln: Wildpinkeln löste Schlägerei aus – zehn Verletzte in Beicha

Döbeln (dpa/sn) - Wildpinkeln war der Auslöser für eine wilde Schlägerei bei einem Fest in einem Ortsteil von Döbeln (Landkreis Mittelsachen). Dies teilte die Polizei gut eine Woche nach dem Vorfall mit. Ein zuvor verbal ausgetragener Streit unter den Gästen war schon beigelegt worden, als zwei Männer auf einem Privatgrundstück urinierten, wie die Polizei mitteilte. Als sie auf ihr Verhalten angesprochen wurden, entbrannte ein handfester Streit, bei dem nicht nur die Fäuste flogen, sondern auch abgebrochene Glasflaschen eingesetzt wurden.