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Verletzte nach Wildpinkeln Wildpinkeln löste Schlägerei aus – zehn Verletzte in Beicha

Bei einem Streit ums Wildpinkeln fliegen bei einem Fest in Beicha Fäuste und Glasflaschen: Zehn Menschen werden verletzt, sechs davon schwer. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Verletzte nach Wildpinkeln: Wildpinkeln löste Schlägerei aus – zehn Verletzte in Beicha
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Wildpinkeln löste Schlägerei aus - zehn Verletzte im La Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Döbeln (dpa/sn) - Wildpinkeln war der Auslöser für eine wilde Schlägerei bei einem Fest in einem Ortsteil von Döbeln (Landkreis Mittelsachen). Dies teilte die Polizei gut eine Woche nach dem Vorfall mit. Ein zuvor verbal ausgetragener Streit unter den Gästen war schon beigelegt worden, als zwei Männer auf einem Privatgrundstück urinierten, wie die Polizei mitteilte. Als sie auf ihr Verhalten angesprochen wurden, entbrannte ein handfester Streit, bei dem nicht nur die Fäuste flogen, sondern auch abgebrochene Glasflaschen eingesetzt wurden.

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Insgesamt wurden zehn Menschen im Alter zwischen 17 und 48 Jahren verletzt, sechs von ihnen so schwer, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung richten sich gegenwärtig gegen vier Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Die Kriminalpolizei prüft zudem die Beteiligung von vier weiteren Personen.