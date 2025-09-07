Nach einem glanzlosen Sieg steht die Mannschaft von Trainer Horst Grohmann im Achtelfinale des Landespokalwettbewerbes. Das Team des SV 08 Steinach gewann das Südthüringer Derby vor 100 Zuschauern – davon 40 aus Erlau – gegen den Erlauer SV Grün-Weiß mit 3:2 Toren. Bei den Platzhirschen war Philipp Sell an allen drei Toren seiner Mannschaft beteiligt; Erlau musste gleich zwei Mal verletzungsbedingt wechseln.