Verletzte bei Demo: Zwei verletzte Polizisten bei Versammlung in Connewitz

Leipzig (dpa/sn) - Bei einer Versammlung im Leipziger Stadtteil Connewitz sind zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Während des Aufzuges von rund 250 Menschen unter dem Motto "1. Connewitzer Krachparade "Keine Scheiße bauen"" wurde Pyrotechnik gezündet und ein Polizeifahrzeug mit Glasflaschen beworfen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Sie blieb aber dienstfähig.