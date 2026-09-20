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Verletzte bei Demo Zwei verletzte Polizisten bei Versammlung in Connewitz

Pyrotechnik, Flaschenwürfe und zwei verletzte Polizeibeamte: Die Krachparade in Leipzig-Connewitz sorgt für Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und weiteren Straftaten.

Verletzte bei Demo: Zwei verletzte Polizisten bei Versammlung in Connewitz
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Zwei Polizisten wurden in Connewitz verletzt. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Bei einer Versammlung im Leipziger Stadtteil Connewitz sind zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Während des Aufzuges von rund 250 Menschen unter dem Motto "1. Connewitzer Krachparade "Keine Scheiße bauen"" wurde Pyrotechnik gezündet und ein Polizeifahrzeug mit Glasflaschen beworfen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Sie blieb aber dienstfähig.

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Im weiteren Verlauf der Versammlung kam es den Angaben zufolge zu mehreren Straftaten. So wurde bei einer Identitätsfeststellung ein 21 Jahre alter Polizist von einem Demonstranten leicht verletzt. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigungen, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs.