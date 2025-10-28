Eine große Gala, um allen Ehrenamtlern und erfolgreichen Sportlern Danke zu sagen, statt mehrerer kleiner Galas: David Möller, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt in der Thüringer Staatskanzlei, der selbst eine sehr erfolgreiche Karriere als Rennrodler hinter sich hat, fand die Idee der Stadt Zella-Mehlis, ihre Ehrenamtler und Sportler gemeinsam zu ehren, schon deshalb genial, weil das Eine das Andere bedingt. Teamgeist haben beide gemeinsam. Und durch das Engagement wurden aus einstigen Nachwuchssportlern im besten Fall große Medaillengewinner.