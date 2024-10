München (dpa/lby) - Astrophysiker und Fernsehmoderator Harald Lesch ist "schwer stolz" auf seinen Bayerischen Maximiliansorden. "Ich lebe ja in Bayern, aber komme nicht von hier", sagte der gebürtige Gießener nach der Verleihung durch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. "Das ist ja schon ein arg schöner Preis, der wird schon irgendwo in die Nähe von meinem Bundesverdienstkreuz kommen."