 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Großer Preis für Kleinkunst

Verleihung in Meiningen Großer Preis für Kleinkunst

Das Duo „Hart auf Hart“ erhält den Thüringer Kleinkunstpreis verliehen. Den gibt es übrigens seit nunmehr 30 Jahren. Neu ist hingegen das Kleinkunst-Abo.

Verleihung in Meiningen: Großer Preis für Kleinkunst
1
Rhaban Straumann und Elisabeth Hart sind die Preisträger. Foto: privat

Ein Fest für alle Sinne: Am Freitag, 27. Februar 2026 wird um 20 Uhr im Meininger Volkshaus der Thüringer Kleinkunstpreises verliehen. Er ist seit Jahrzehnten das strahlende Herzstück der Kleinkunsttage. Den mit 5.555,55 Euro dotierten Preis erhält das Duo „Hart auf Hart“. Es bietet eine Mischung aus feinsinniger Satire, brillanter Wortakrobatik. Die beiden Sprachkünstler bieten einen herrlich pointierten Schlagabtausch zwischen deutscher und schweizerischer Mentalität, sorgen für ein Feuerwerk an Witz und Intelligenz. Nach der Preisverleihung zeigen sie ihr Programm „Sie sagen stopp?“ – ein Auftritt, der garantiert niemanden still sitzen lässt.

Nach der Werbung weiterlesen

Als wäre das nicht genug, setzt Piero Masztalerz, Träger des Deutschen Karikaturpreises 2025, mit „Halt die Fresse, Rapunzel!“ noch einen drauf. Frech, mutig, überraschend zeigt er ein Programm, das beweist, wie lebendig und kompromisslos Kleinkunst heute sein kann.

Seit 1996 wird der Thüringer Kleinkunstpreis jährlich vom Förderverein Meininger Kleinkunsttage e.V. vergeben. Mit seiner außergewöhnlichen Dotierung zählt er zu den bedeutendsten Auszeichnungen der deutschsprachigen Kleinkunstszene. Möglich machen das die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und die Rhön-Rennsteig-Sparkasse. Weitere Programmhighlights sind in diesem Frühjahr unter anderem am 7. März „Die feisten: Familienfest“. Das sind zwei Stimmen, ein Abend voller Humor und Musik – ein Garant für beste Unterhaltung. Am 15. März unterhalten Backstreet Noise. Dabei handelt es sich um eine getrommelte Gangster-Satire voller Überraschungen« im Kressehof Walldorf . Einige Tage später gastiert am 26. März Hans Gerzlich. Sein Programm „Ich hatte mich jünger in Erinnerung“ garantiert Lachfalten.

Zum Abschluss der ersten Auftritte gastiert am 3. Mai Ingmar Stadelmann mit „Stadelmann liest Höcke“ – politisch scharf, satirisch präzise.

Isabel Varell feiert am 11. September das Leben mit Gesang und Geschichten voller Herz und Humor und startet damit den Herbstpart der Kleinkunsttage. Felice & Cortes entführen ihre Gäste in einen magischen „Little Giftshop“, in der Musik, Jonglage und Poesie verschmelzen. Serhat Dogan und Moritz Netenjakob feiern die deutsch-türkische Verwandtschaft mit einer „Schwagerparty“, die kulturellen Unterschiede liebevoll und urkomisch beleuchtet. Und Daniel Helfrich parodiert sich selbst so überzeugend, dass man sich fragt, ob man nicht gerade doppelt lacht. Erstmals gibt es die Kleinkunsttage auch im Abo. Besucher sparen dabei bis zu 30 Prozent gegenüber dem Einzelkauf. Alle Termine, Tickets und das neue Abo-Angebot finden Interessierte unter www.meininger-kleinkunsttage.de.