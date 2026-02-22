Verleihung in Meiningen: Großer Preis für Kleinkunst

Ein Fest für alle Sinne: Am Freitag, 27. Februar 2026 wird um 20 Uhr im Meininger Volkshaus der Thüringer Kleinkunstpreises verliehen. Er ist seit Jahrzehnten das strahlende Herzstück der Kleinkunsttage. Den mit 5.555,55 Euro dotierten Preis erhält das Duo „Hart auf Hart“. Es bietet eine Mischung aus feinsinniger Satire, brillanter Wortakrobatik. Die beiden Sprachkünstler bieten einen herrlich pointierten Schlagabtausch zwischen deutscher und schweizerischer Mentalität, sorgen für ein Feuerwerk an Witz und Intelligenz. Nach der Preisverleihung zeigen sie ihr Programm „Sie sagen stopp?“ – ein Auftritt, der garantiert niemanden still sitzen lässt.