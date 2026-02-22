Verleihung in Meiningen: Großer Preis für Kleinkunst

Isabel Varell feiert am 11. September das Leben mit Gesang und Geschichten voller Herz und Humor und startet damit den Herbstpart der Kleinkunsttage. Felice & Cortes entführen ihre Gäste in einen magischen „Little Giftshop“, in der Musik, Jonglage und Poesie verschmelzen. Serhat Dogan und Moritz Netenjakob feiern die deutsch-türkische Verwandtschaft mit einer „Schwagerparty“, die kulturellen Unterschiede liebevoll und urkomisch beleuchtet. Und Daniel Helfrich parodiert sich selbst so überzeugend, dass man sich fragt, ob man nicht gerade doppelt lacht. Erstmals gibt es die Kleinkunsttage auch im Abo. Besucher sparen dabei bis zu 30 Prozent gegenüber dem Einzelkauf. Alle Termine, Tickets und das neue Abo-Angebot finden Interessierte unter www.meininger-kleinkunsttage.de.