Ein ganz besonderer Tag für die Meiningerin Elke Büchner: Am Donnerstag überreichte ihr Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt im Namen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für ihre Verdienste um das Gemeinwohl das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Am Festakt im Erfurter Augustinerkloster nahm unter anderem Schmalkalden-Meiningens Landrätin Peggy Greiser (parteilos) teil.