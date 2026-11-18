München (dpa/lby) - Der frühere Welt- und Europameister Paul Breitner ist Ehrengast einer Gala des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV). Der frühere Nationalspieler besucht am Samstag die 31. Ehrenamtspreisverleihung. Gemeinsam mit BFV-Präsident Christoph Kern, Vizepräsidentin Inge Pirner, Verbands-Ehrenamtsreferent Andreas Vogler sowie dem Vizepräsidenten der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, Joachim Buchwieser, wird Breitner die Urkunden an die Geehrten überreichen.
Verleihung der Ehrenamtspreise Früherer Nationalspieler Breitner Ehrengast bei Fußball-Gala
dpa 18.11.2026 - 16:46 Uhr