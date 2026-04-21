Verleihung Anfang Juni: Acht Titel für Deutschen Sachbuchpreis nominiert

Ausgewählt worden seien Bücher, die Orientierung bieten, wird Jurysprecher Pascal Mathéus von der Buchhandlung Wassermann in Hamburg-Blankenese in der Mitteilung zitiert. Die Autorinnen und Autorinnen blickten voraus oder schauten zurück, in dem sie "den Blick in die Weite richten oder ein Problem besonders scharf konturieren".