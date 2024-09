Rohrbach (dpa/lby) - Bei Glasfaserarbeiten in Oberbayern ist eine Erdrakete in eine Gasleitung gestoßen und hat ein Leck verursacht. Ein 59 Jahre alter Tiefbauer trieb den Hammer zur Bodenverdrängung am Mittwochnachmittag durch die Erde, um durch den Tunnel eine Glasfaserleitung zu verlegen, wie die Polizei mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge soll dem Tiefbauer der Verlauf der Gasleitung in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) wohl nicht bewusst gewesen sein.