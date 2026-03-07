Hier und da große braune Flecken und immer weniger Weiß: Weil die Schneeauflage in der Skiarena am Fichtelberg in Oberwiesenthal nicht mehr ausreicht, wird der 7. Deutschlandpokal der Skilangläufer von Sachsen nach Thüringen verlegt. Oberhof wird am kommenden Wochenende (14./15. März) erneut Station der nationalen Wettkampfserie. Das bestätigte Bundesstützpunktleiter Erik Schneider am Samstag (7. März) am Rande des Finales des Deutschen Schülercups (DSC) der Altersklassen U14 und 15 in der Ski-Arena am Grenzadler.