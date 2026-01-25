Mit dem „Rennsteig-Projekt 2.0“ soll der bekannteste Weitwanderweg in Deutschland weiter an Attraktivität gewinnen. Wie der für das Tourismus-Marketing zuständige Regionalverbund Thüringer Wald auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde der Antrag auf Fördermittel inzwischen bewilligt. Das Gesamtvolumen beträgt demnach rund 973.000 Euro. Der Fördermittelbescheid soll Anfang Februar in Oberhof offiziell übergeben werden.