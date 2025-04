Sein alljährliches Autorentreffen organisierte jüngst der Womo-Verlag in Mittelsdorf, spezialisiert auf Reiseführer für Wohnmobilisten. Fast alle Autoren und Autorenpaare kamen. Drei Tage waren zum Austausch und zur Besprechung von Neuerungen für kommende Aufgaben vorgesehen. „Vor allem ist es ein Dankeschön vom Verlag an die Autoren und eine Wertschätzung unsererseits“, sagt Katja Eisenschmidt. Das Wetter passte – die Teilnehmer besuchten die Aussichtsplattform Noahs Segel. Die Autoren waren von der herrlichen Aussicht in die Rhön begeistert. Der Verlag kann 2025 auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken. „Wir stellen uns gern den Herausforderungen, die die Reiseverlagsbranche uns in den nächsten Jahren stellen wird“, blickt die Geschäftsführerin voraus. Zur Zeit hat der Verlag 85 Titel für Wohnmobil-Reisende im Programm, die sich auf europäische Ziele konzentrieren, aber auch Fernziele, wie Neuseeland, Marokko oder Teile der USA beinhalten.