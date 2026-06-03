Verlängertes Wochenende: Wo in Bayern Staus zum Ferienende drohen

Wann wird es voll?

Laut ADAC würden viele Reisende aus Bayern, Baden-Württemberg und vier weiteren Bundesländern den Feiertag am Donnerstag für einen Kurzurlaub nutzen. Dementsprechend muss schon am Mittwochnachmittag mit dichtem Verkehr und zahlreichen Staus gerechnet werden. Bis in die Abendstunden soll viel auf den Autobahnen los sein. Auch am Donnerstagvormittag seien viele Reiserouten stark befahren. In den vergangenen Jahren gehörte der Mittwoch vor Fronleichnam regelmäßig zu den staureichsten Tagen des Jahres.