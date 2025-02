"The king is back" ist Söders Sicht auf sein Kostüm zwei Tage vor der Bundestagswahl. Die Lust am Verkleiden hat der CSU-Politiker seinen Angaben nach bislang nicht verloren. In der Kostümierung sehe er auch ein "bisschen Hoffnung in diesen irren Zeiten, bisschen Freude in diesen unsicheren Momenten. Das tut ganz gut." Ein politisches Zeichen will er mit seiner Verkleidung als "King" aber nicht verbunden wissen.