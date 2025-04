Verkehrswacht Sul: Aktiv für mehr Sicherheit auf den Straßen

In diesem Jahr begeht die Verkehrswacht Suhl e. V. ihr 35-jähriges Gründungsjubiläum. „Seit 35 Jahren folgen wir dem Anspruch, Verkehrsteilnehmern jeglichen Alters eine sichere und selbstbestimmte Mobilität zu ermöglichen. Der Bedarf an Präventionsangeboten ist hoch und steigt stetig. Leider können wir nicht jeder Nachfrage gerecht werden und stoßen oft an unsere Grenzen“, bedauert die Geschäftsführerin. Ihren 35. Geburtstag wollen die Mitglieder am 21. Mai, 18 Uhr, mit vielen Gästen im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Rohr begehen. Die Verkehrswacht Suhl sucht nach wie vor Mitstreiter, die bei Aktionen und Veranstaltungen mitarbeiten, aber auch Vorstandsaufgaben übernehmen möchten, denn aufgrund des Altersdurchschnittes der Mitglieder wird Nachwuchs dringend gebraucht. In der Versammlung wurde auch der Vorstand neu gewählt, und es konnte mit Sepp Gromm ein neues Mitglied aufgenommen werden. Der 15-Jährige möchte sich jetzt aktiv in die Arbeit der Verkehrswacht einbringen.