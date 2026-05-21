Der Helm sitzt, und mit einem kräftigen Tritt düsen die Vorschüler aus zehn Kindergärten mit den Rollern über das Gelände der Feuerwehr Suhl-Mitte. Strahlende Gesichter sind zu sehen und lautes Jubeln schallt über den Platz, wenn sie im Slalom um die Hütchen fahren. Hier macht Lernen Spaß. 150 Kinder aus Suhl-Mitte, Goldlauter, Schmiedefeld und Heinrichs freuen sich auf den Aktionstag für Schulanfänger in der Aue.