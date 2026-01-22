Verkehrsverstöße: Widerstand beim Abschleppen – Junger Mann in Gewahrsam

München (dpa/lby) - Wegen heftigen Widerstands beim Abschleppen seines Autos ist ein 20-Jähriger in München vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Mann habe die Sicherstellung seines Wagens gemeinsam mit weiteren Bekannten behindert, teilte die Polizei mit. Er sei im Stadtteil Maxvorstadt zu schnell unterwegs gewesen. Das fiel einer zivilen Streife auf. Danach habe der 20-Jährige weitere Verkehrsverstöße begangen.