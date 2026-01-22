Verkehrsverstöße: Widerstand beim Abschleppen – Junger Mann in Gewahrsam

 
Eine zivile Polizeistreife erwischt ein zu schnelles Auto. Der Fahrer sieht seinen Fehler und wehrt sich. Am Ende landet er auf der Dienststelle.

Der 20-Jährige wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Wegen heftigen Widerstands beim Abschleppen seines Autos ist ein 20-Jähriger in München vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Mann habe die Sicherstellung seines Wagens gemeinsam mit weiteren Bekannten behindert, teilte die Polizei mit. Er sei im Stadtteil Maxvorstadt zu schnell unterwegs gewesen. Das fiel einer zivilen Streife auf. Danach habe der 20-Jährige weitere Verkehrsverstöße begangen.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich uneinsichtig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sollte das Auto abgeschleppt werden, womit er nicht einverstanden war. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten den 20-Jährigen von der Dienststelle.