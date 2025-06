München/Flensburg (dpa/lby) - In keinem anderen Bundesland sind vergangenes Jahr auch nur annähernd so viele Menschen nach dem Cannabis-Konsum am Steuer erwischt worden wie in Bayern. Etwa jeder zweite Cannabis-Verstoß, der 2024 neu im Fahreignungsregister beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eingetragen wurde, wurde aus dem Freistaat gemeldet. Das geht aus einer aktuellen Statistik des KBA hervor, die die Deutsche Presse-Agentur ausgewertet hat.